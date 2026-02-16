Zlato za Kanađanku Oldam u big eru

Kanađanka Megan Oldam osvojila je danas zlatnu medalju u skijanju slobodnim stilom u disciplini big er na Zimskim olimpijski igrama u Milanu i Kortini.

Oldam je do zlata u Livinju stigla ukupnim rezultatom od 180,75 bodova.

Ovo je druga medalja za 24-godišnju Oldem na ovim Igrama, pošto je prošle nedelje osvojila bronzu u sloupstajlu.

Srebrna medalja pripala je Kineskinji Ejlin Gu koja je sakupila 179 bodova, dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popela Italijanka Flora Tabaneli sa 178,25 bodova.

(Beta)

