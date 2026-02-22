Zlato za Nemačku u bobu četvorosedu na ZOI

Reprezentacija Nemačke u bobu četvorosedu osvojila je danas zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Johanes Lohner, Trosten Margis, Jorn Vencel i Georg Flajšhauer slavili su rezultatom 3:37,57 minuta.

Lohner je postao sedmi pilot koji je osvojio obe muške bob discipline na Olimpijskim igrama.

Srebrnu medalju osvojila je još jedna posada Nemačke, u sastavu Frančesko Fridrih, Matijas Zomer, Aleksander Šuler i Feliks Štraub, koji su od pobednika bili sporiji za 0,57 sekundi.

Bronza je pripala je Švajcarcima Mihael Fogtu, Andreasu Hasu, Amaduu Davidu Endiaju i Mariju Aberhordu koji su zaostali za 1,07 sekundi za olimpijskim šampionima.

(Beta)

