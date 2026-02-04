ZOI: Neprekidne snežne padavine otkazale trening spusta za skijašice

Neprekidne snežne padavine primorale su organizatore Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini da otkažu prvi trening spusta za skijašice koji je bio zakazan za sutra.

Oko 20 centimetra snega palo je na stazi Olimpija dela Tofane ove nedelje, a sneg je nastavio da pada i danas u Kortini. Prognoza je bila da će sneg padati i preko noći.

„Zbog neprekidnih snežnih padavina i prognoze za sutra, prvi trening spusta je otkazan“, saopštili su danas organizatori Igara.

Sutra je trebalo da bude prvi od tri treninga. Još dva su zakazana za petak i subotu, pre nedeljne trke. Prema pravilima, pre početka trke potrebno je održati najmanje jedan trening.

(Beta)

