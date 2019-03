Zoran Mirković: Ostavka zbog neprihvatljive situacije u kojoj se klub nalazi

Doskorašnji trener fudbalera Partizan Zoran Mirković izjavio je danas da je podneo ostavku zbog za njega neprihvatljive situacije u kojoj se klub nalazi.

„Podneo sam ostavku zbog meni neprihvatljive situacije u kojoj se moj klub nalazi. O tome s pravom mogu da sudim jer sam za 25 godina fudbalske karijere prošao crno-beli put od odanog igrača, do predanog trenera“, naveo je Mirković u saopštenju dostavljenom medijima.

Mirković je podneo ostavku posle poraza od Voždovca, drugog vezanog u Super ligi Srbije.

„Moja ostavka nije moj moralni čin. Ne. Ja sam sve radio kako sam najiskrenije mislio i najbolje umeo. To je moj manir i moje vaspitanje, ljudsko i sportsko: pošteno i hrabro – i na terenu i na klupi. To nikako ne znači da sam trener bez greške. Uvek sam spreman za stručnu analizu i odgovornost za sopstvena dela. Svoj teret nosim sam i bilo bi pošteno da svako nosi svoj“, dodao je Mirković.

Uz reči „tako bi bilo lakše Partizanu“ izvinio se svima.

„Izvinjavam se svima koji su pomislili da je rastanak mogao da bude drugačiji. Možda je i mogao, ali ovo je konačna odluka čoveka, koji beskonačno voli Partizan. Zato molim sve prave partizanovce da uvaže moj stav i da ga poštuju“, naveo je.

Istakao je da „iz sve snage“ aplaudira svakom igraču i saradniku.

„Uvek smo bili prava grupa, nije nas napuštao timski duh i to u izuzetno teškim okolnostima, koje samo mi znamo. Uvek zajedno, delili smo istu sudbinu kao velike ekipe i to treba da ostane najjači utisak naše saradnje. Rezultatski, nismo bili najbolji, to treba da priznamo, a ko poznaje današnji fudbalski poredak to svakako i razume. Želim im svu sreću u nastavku karijera“, naveo je Zoran Mirković.

Po rečima Mirkovića, izmedju njega i Partizana „nikada neće stajati barijere“.

„Tužan sam što mojim dolaskom nisu rešeni problemi kluba, ali biću najsrećniji čovek na svetu ako moj odlazak bude prekretnica ka novim odlukama, novim okolnostima, novim ljudima i novom vremenu dostojnom slave šampionskog Partizana… One koju pamtim iz igračkih dana“, izjavio je Mirković.

(Beta)