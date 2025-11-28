Zoran Savić napustio Partizan

Savić je u Partizan stigao u proleće 2021. godine i od tada je bio zadužen za sportska pitanja i formiranje prvog tima. Tokom njegovog mandata, klub je izborio povratak u Evroligu, osvojio dve titule prvaka ABA lige, titulu šampiona Srbije, kao i jedno učešće u plej-ofu Evrolige.

Iz Partizana su zahvalili Saviću na dosadašnjem radu i doprinosu razvoju kluba u prethodnom periodu.

Još uvek nije poznato da li će na mestu trenera ostati Željko Obradović, koji je u sredu podneo ostavku. Mediji su preneli da će se konačna odluka Obradovića znati u subotu.

(Beta)

