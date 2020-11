Zvanično: „Novak je nastavio da cementira svoje mesto u istorijskim knjigama“

Sada i zvanično – Novak Đoković se velikim slovima upisao u istoriju svetskog tenisa! Oborio je još jedan rekord – izjednačio se sa svojim idolom Pitom Samprasom po broju nedelja provedenih na vrhu ATP liste, prenose sportski mediji.

Jedini koji je mogao da ugrozi Novakovu poziciju bio je Rafael Nadal, uslov za to je bio da dogura do kraja turnira u Sofiji, ali kako se nije ni prijavio za to takmičenje, Đoković je automatski osigurao prvo mesto najboljih tenisera sveta za kraj ove godine.

Rafael Nadal je doneo odluku da ne igra u prestonici Bugarske, te je tako omogućio Đokoviću da ponovo ispiše istoriju „belog sporta“. Naš as će tako šesti put godinu završiti kao najbolji teniser sveta i po tome se izjednačio sa legendarnim Amerikancem Pitom Samprasom.

🇷🇸 @djokernole has tied Pete Sampras' record for most year-end finishes at No. 1 in the @fedex ATP Rankings. 👏

— ATP Tour (@atptour) November 6, 2020