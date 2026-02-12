Zvanično: Tuhel ostaje na klupi Engleske do 2028.

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel potpisao je danas novi ugovor i ostaće na toj funkciji do Evropskog prvenstva 2028. godine.

„Nije tajna da sam uživao u svakom minutu do sada u radu sa svojim igračima i stručnim štabom i jedva čekam da ih povedem na Svetsko prvenstvo. To je neverovatna prilika i daćemo sve od sebe da učinimo zemlju ponosnom“, rekao je Tuhel.

Nemac je seo na klupu Engleske u januaru 2025. godine, a njegov dodadašnji ugovor važio je do kraja ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Engleska će uz Vels, Škotsku i Republiku Irsku biti domaćin Evropskog prvenstva 2028, a Tuhel smatra da je vođenje tima na domećem šampionatu Evrope retka prilika.

„Euro 2028. će biti veoma poseban turnir i kao trener ne želite ništa više od toga nego da se takmičite sa najboljima na najvećoj mogućoj sceni“, rekao je Tuhel.

S druge strane, Fudbalski savez Engleske je želeo da obezbedi kontinuitet i ukloni bilo kakve spekulacije o Tuhelovoj budućnosti na Svetskom prvenstvu.

Ovaj 52-godišnji trener je povezivan sa Mančester junajtedom, koji će do kraja sezone voditi Majkl Kerik. To nije prvi put da se Tuhel povezuje sa timom sa Old Traforda.

Bivši trener Čelsija i Pari Sen Žermena vodio je Englesku do osam pobeda u osam utakmica u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Engleska će na Mundijalu igrati u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

(Beta)

