Zverev, Džumhur i Serundolo u drugom kolu Australijan opena

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u noći između subote i nedelje pobedio 41. igrača sveta Kanađanina Gabrijela Dijaloa posle četiri seta, 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 43 minuta.

Teniseri su u prvom setu napravili po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je Dijalo dobio 7:1.

Zverev je posle toga zaigrao bolje, pet puta je oduzeo servis protivniku, koji u nastavku nije uspeo da napravi brejk i 10. godinu uzastopno plasirao se u drugo kolo turnira u Melburn Parku.

Zverev će igrati protiv pobednika duela domaćeg tenisera Aleksa de Minora i Amerikanca Mekenzija Mekdonalda, koji je kao „laki luzer“ iz kvalifikacija prošao u glavni žreb.

Pobedu na početku turnira ostvario je i bosanski teniser Damir Džumhur, koji je bio bolji od Kanađanina Lijama Draksla 7:5, 6:0, 6:4.

Njegov protivnik biće Argentinac Fransisko Serundolo, koji je pobedio DžiDžen Džana iz Kine 6:3, 7:6, 6:3.

Argentinski teniser Fransisko Komesanja plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Amerikanca Patrika Kipsona 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

On će igrati protiv boljeg iz duela Amerikanca Fransisa Tijafoa i Australijanca Džejsona Kublera.

Francuz Koranten Mute prošao je u drugo kolo pošto je pobedio domaćeg igrača Kristijana Skulkejta 6:4, 7:6, 6:3.

Mute će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča američkih tenisera Sebastijana Korde i Majkla Džena.

(Beta)

