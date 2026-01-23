Zverev i De Minor u osmini finala Australijan opena

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 27. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle četiri seta, 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 47 minuta.

Zverev je šest puta uzeo servis britanskom teniseru, dok je Nori osvojio dva brejka.

Nemački teniser zabeležio je 16 asova, dok je Nori osvojio pet poena direktno iz servisa.

Zverev će u osmini finala igrati protiv 21. tenisera sveta Argentinca Fransiska Serundola.

Šesti teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 34. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle tri seta, 6:3, 6:4, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 43 minuta.

De Minor je pet puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Tijafo osvojio dva brejka.

Australijski teniser zabeležio je osam asova, dok je Tijafo osvojio šest poena direktno iz servisa.

De Minor će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 10. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika i 62. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

(Beta)

