Zverev pobedio Munara, dubl odlučuje finalistu Dejvis kupa

Treći teniser sveta pobedio je 36. igrača na ATP listi posle dva sata.
Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:2.
Takođe i u drugom setu teniseri su imali po jedan brejk, a Zverev je dobio taj-brejk 7:5 i posle treće meč lopte izborio je odlučujući treći meč.
Najavljeno je da će u dublu igrati Marsel Granoljers i Pedro Martines protiv Kevina Kravica i Tima Puca.
Ranije danas Španija je povela nakon što je Pablo Karenjo-Busta pobedio Jana-Lenarda Štrufa 6:4, 7:6.
Branilac titule Italija u petak se plasirala u finale, pobedom protiv Belgije 2:0.
(Beta)
