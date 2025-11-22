Zverev pobedio Munara, dubl odlučuje finalistu Dejvis kupa

Teniska reprezentacija Nemačke izjednačila je danas na 1:1 protiv Španije u polufinalu završnog turnira Dejvis kupa u Torinu, pošto je Aleksandar Zverev pobedio Hajmea Munara posle dva seta, 7:6, 7:6.

Treći teniser sveta pobedio je 36. igrača na ATP listi posle dva sata.

Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:2.

Takođe i u drugom setu teniseri su imali po jedan brejk, a Zverev je dobio taj-brejk 7:5 i posle treće meč lopte izborio je odlučujući treći meč.

Najavljeno je da će u dublu igrati Marsel Granoljers i Pedro Martines protiv Kevina Kravica i Tima Puca.

Ranije danas Španija je povela nakon što je Pablo Karenjo-Busta pobedio Jana-Lenarda Štrufa 6:4, 7:6.

Branilac titule Italija u petak se plasirala u finale, pobedom protiv Belgije 2:0.

(Beta)

