Zverev protiv Sinera u polufinalu mastersa u Majamiju

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se prošle noći u polufinale masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola sa 6:1, 6:2.

Četvrti igrač sveta nije ispuštao kontrolu tokom celog meča, koji je trajao sat i pet minuta. On je osvojio 84 odsto poena na svoj prvi servis, a realizovao je četiri od sedam brejk lopti.

Ovom pobedom je 27-godišnji Zverev prvi put stigao do polufinala u Indijan Velsu i Majamiju.

Zverev je prošao u svoje 25. masters polufinale, a tamo ga čega drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner.

„To će biti najteži test. Radujem se tome. Osećam se prilično dobro i nadam se da ću tako nastaviti“, rekao je Zverev posle meča.

Siner trenutno vodi sa 7:4 u njihovim međusobnim duelima.

Ranije su plasman u polufinale mastersa u Majamiju osigurali 22. igrač sveta Čeh Jirži Lehečka i Francuz Artur Fis (31. na svetu).

(Beta)

