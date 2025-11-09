Zverev savladao Šeltona u prvom kolu završnog turnira u Torinu

Nemački teniser je do uvodnog trijumfa u Torinu stigao za sat i 33 minuta.
Zverev je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu – u petom i devetom gemu.
U drugom delu igre nije bilo brejkova, a pitanje pobednika odlučeno je u dodatnom, 13. gemu.
Šelton je u taj-brejku vodio sa 6:3, imao tri uzastopne set lopte, ali je Zverev uspeo da ih spase i serijom 5:0 upiše trijumf.
Ranije danas u Grupi Džimi Konors pobedu je zabeležio drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras, koji je bio bolji od sedmog igrača na ATP listi Australijanca Aleksa de Minora sa 7:6 (5), 6:2.
Sutra su na programu preostala dva meča prvog kola. Od 14.00 u Grupi Džimi Konors igraju četvrti igrač sveta Amerikanac Tejlor Fric i Italijan Lorenco Muzeti (deveti na ATP listi).
U 20.30 na rasporedu je duel u Grupi Bjorn Borg između prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima (osmi na ATP listi).
(Beta)
