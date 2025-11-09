Zverev savladao Šeltona u prvom kolu završnog turnira u Torinu

Treći teniser sveta Aleksander Zverev pobedio je večeras na završnom turniru u Torinu šestog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona sa 6:3, 7:6 (6), u meču prvog kola Grupe Bjorn Borg.

Nemački teniser je do uvodnog trijumfa u Torinu stigao za sat i 33 minuta.

Zverev je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu – u petom i devetom gemu.

U drugom delu igre nije bilo brejkova, a pitanje pobednika odlučeno je u dodatnom, 13. gemu.

Šelton je u taj-brejku vodio sa 6:3, imao tri uzastopne set lopte, ali je Zverev uspeo da ih spase i serijom 5:0 upiše trijumf.

Ranije danas u Grupi Džimi Konors pobedu je zabeležio drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras, koji je bio bolji od sedmog igrača na ATP listi Australijanca Aleksa de Minora sa 7:6 (5), 6:2.

Sutra su na programu preostala dva meča prvog kola. Od 14.00 u Grupi Džimi Konors igraju četvrti igrač sveta Amerikanac Tejlor Fric i Italijan Lorenco Muzeti (deveti na ATP listi).

U 20.30 na rasporedu je duel u Grupi Bjorn Borg između prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima (osmi na ATP listi).

(Beta)

