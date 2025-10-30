Zverev u četvrtfinalu mastersa u Parizu

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se večeras u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio 15. igrača sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokinu posle dva seta, 6:2, 6:4.

Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 35 minuta.

On je u trećem i sedmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.

Teniseri su u prva dva seta razmenili brejkove, a posle toga su osvajali gemove na svoje servise sve do sedmog, kada je Zverev napravio novi brejk i poveo 4:3.

Zverev je sačuvao prednost brejka i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće Danil Medvedev iz Rusije, koji je pobedio Lorenca Sonega 3:6, 7:6, 6:4.

(Beta)

