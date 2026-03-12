Zverev u polufinalu Indijan Velsa

Četvrti teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio 32. igrača sveta Francuza Artura Fisa posle dva seta, 6:2, 6:3.

Meč je trajao sat i 23 minuta.

Zverev je četiri puta uzeo servis francuskom teniseru, dok Fis nije osvojio nijedan brejk.

Zverev će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i 27. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.

(Beta)

