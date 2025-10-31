Zverev u polufinalu mastersa u Parizu

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se večeras u polufinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio 13. igrača sveta Rusa Danila Medvedeva posle tri seta, 2:6, 6:3, 7:6.

Treći teniser sveta pobedio je posle dva sata i 32 minuta.

Medvedev je u petom i sedmom gemu oduzeo servis Zverevu i poveo u meču.

U prva dva gema na početku drugog seta teniseri su razmenili brejkove, posle toga su osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Zverev napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izjednačio.

Teniseri su u trećem setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:5.

On će u subotu u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.

(Beta)

