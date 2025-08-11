Zvezda apelovala na navijače da ne koriste pirotehniku tokom utakmice protiv Leha

Fudbalski klub Crvena zvezda apelovao je danas na svoje navijače da ne koriste pirotehniku i da navijaju sportski u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha, kako bi crveno-beli izbegli moguću kaznu i zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.

„Utakmicu Crvene zvezde i Leha pratiće predstavnik evropske kuće fudbala jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni“, navodi se u saopštenju na sajtu beogradskog kluba.

Fudbaleri Zvezde u utorak od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuju Leh iz Poznanja, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici prošle srede u Poljskoj Zvezda je pobedila 3:1.

„Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom Uefa i apeluje da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici. Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače“, piše u saopštenju.

(Beta)

