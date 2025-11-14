Zvezda apelovala na navijače da ne vređaju protivnike tokom utakmica

Košarkaški klub Crvena zvezda apelovao je danas na svoje navijače da navijaju korektno bez vređanja protivnika i upozorio da bi u slučaju novih kazni klub u nekoj od narednih utakmica u Evroligi mogao da igra bez pomoći svojih pristalica.

Evroliga je danas kaznila Zvezdu sa 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja tokom utakmice protiv Panatinaikosa u osmom kolu Evrolige. Navijači su tokom utakmice igrane 5. novembra u Beogradu vređali trenera Ergina Atamana i pojedine igrače grčke ekipe.

„KK Crvena zvezda još jednom alepuje na sve zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vetar u leđa, da navijaju sportski, korektno i ne vređaju nikoga od aktera utakmice na parketu“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

„Podsećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti delimično ili potpuno pražnjenje Beogradske arene“, navela je Zvezda.

(Beta)

