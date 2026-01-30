Zvezda bolja od Dubaija za četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Dubaija sa 95:92 (34:14, 10:27, 24:20, 27:31), u utakmici 25. kola Evrolige.

Crveno-beli su upisali 15. pobedu u Evroligi, četvrtu uzastopnu, i trenutno su sedmi na tabeli, dok je Dubai na skoru 11/14 i nalazi se na 13. poziciji.

Zvezdu je do pobede vodio Džordan Nvora sa 22 poena, a najbolje su ga pratili Ebuka Izundu sa 18 i Kodi Miler-Mekintajer i Džered Batler sa po 16 ubačenih poena.

U ekipi Dubaija najefikasniji su bili Mfiondu Kabengele sa 24 i Dvejn Bejkon sa 19 poena, dok je srpski košarkaš Aleksa Avramović meč završio sa 11 poena.

Zvezda je odigrala sjajnu prvu četvrtinu, praktično je iskoristila svaki svoj napad, ubacila je pet trojki, podelila deset asistencija i u finišu tog dela igre imala i 23 poena prednosti (34:11). Posle trojke Mekintareja, njegove treće u prvoj četvrtini, Zvezda je stigla do prve dvocifrene prednosti (18:7), da bi potom samo uvećavala prednost i na prvi odmor je otišla sa 20 poena viška – 34:14.

Za razliku od prve četvrtine, Zvezda je u drugoj stala i postigla je samo deset poena, dok se Dubai potpuno razigrao i vratio u utakmicu. Dubai je taj deo igre započeo serijom 8:0, potom je trojkom Kabengelea prepolovio prednost Zvezde (42:32), da bi posle poena Avramovića prišao na samo tri poena zaostatka na poluvremenu – 44:41.

Iako je Dubai u trećoj četvrtini u dva navrata prilazio na samo poen zaostatka, crveno-beli su uspeli da održe prednost, pa su pred poslednjih deset minuta utakmice vodili sa 68:61.

Posle poena Kalinića, Zvezda je ponovo stigla do dvocifrene prednosti (74:64) na početku poslednje četvrtine, da bi trojkom Batlera došla i do plus 15 (84:69) pet minuta pre kraja. Zvezda do kraja meča nije dozvolila Dubaiju da se vrati, pa je tako upisala novu pobedu u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde će naredne sedmice, u novom duplom kolu, dočekati Hapoel i Makabi iz Tel Aviva, dok će Dubai ugostiti Olimpijakos i Real Madrid.

(Beta)

