Zvezda bolja od Radničkog u Kragujevcu za šesti vezani trijumf u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju ekipu Radničkog iz Kragujevca sa 2:0, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Beogradski tim je u vođstvo doveo Vasilije Kostov u trećem minutu, kada je u šesnaestercu došao do odbijene lopte i savladao golmana Radničkog Luku Lijeskića.

Konačan rezultat postavio je Džej Enem u 78. minutu.

Zvezda je upisala šestu uzastopnu pobedu u Super ligi Srbije i sada na prvom mestu tabele ima 60 bodova, sedam više u odnosu na drugoplasirani Partizan.

Radnički iz Kragujevca je zabeležio četvrti vezani meč bez trijumfa i zauzima 10. mesto sa 32 boda.

U narednom kolu Zvezda dočekuje kruševački Napredak, a Radnički u Zaječaru gostuje OFK Beogradu.

(Beta)

