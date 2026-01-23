Zvezda bolja od Virtusa u Bolonji za treći vezani trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Bolonji ekipu Virtusa sa 102:93 (31:26, 26:26, 25:16, 25:20), u utakmici 24. kola Evrolige.

Džared Batler je bio najefikasniji u beogradskoj ekipi sa 16 poena, uz šest asistencija, poen manje je upisao Džordan Nvora, po 13 poena su dodali Nikola Kalinić (četiri skoka) i Čima Moneke (sedam skokova), a Ebuka Izundu je zabeležio dabl-dabl sa 12 poena i 10 uhvaćenih lopti.

U ekipi Virtusa najbolji učinak je imao Muhamet Dijuf sa 21 poenom i devet skokova, Derik Olston je postigao 18 poena, a Karsen Edvards je zabeležio 16 poena.

Zvezda je dobro otvorila meč sa tri uzastopne trojke Nvore za vođstvo 9:2. Virtus je ubrzo smanjio razliku, a na polovini prve deonice stigli su do izjednačenja (15:15).

U narednim minutima Virtus je uspeo da stigne do plus pet (20:25), da bi Zvezda u završnici prve četvrtine napravila seriju 11:1, koja je „krunisana“ zakucavanjem Semija Odželeja.

Nastavila je Zvezda u istom ritmu i na početku druge deonice, kada je sa pet uzastopnih poena povećala prednost na dvocifrenih 36:26.

Virtus je uspeo da se približi na tri poena zaostatka (46:43) na tri minuta i 50 sekundi pre kraja druge deonice, kada je trojku postigao Olston, a zatim su došli i do izjednačenja (48:48).

Crveno-beli su u završnici druge četvrtine sa četiri vezana poena otišli na plus pet (57:52), što je i rezultat sa kojim se ušlo u drugo poluvreme.

Italijanski tim je na početku treće deonice smanjio na koš razlike (57:56), a zatim je usledila serija Zvezde od 8:0.

Zvezda je tri i po minuta pre kraja treće četvrtine povela sa 13 poena razlike (75:62), a dva minuta kasnije i sa plus 16 (80:64).

Do kraja treće deonice Virtus je smanjio rezultat na 82:68, da bi crveno-beli posle minut igre u poslednjoj četvrtini trojkom Monekea otišli na plus 19 (87:68).

Virtus je pokušavao da se vrati u meč, ali je Zvezda uspela da sačuva prednost i zabeleži novu pobedu u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Zvezda ostaje na 10. mestu Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Virtus 11. sa skorom 11/13.

U sledećem kolu Zvezda dočekuje Dubai, a Virtus gostuje Monaku.

(Beta)

