Zvezda gostuje IMT-u, Partizan dočekuje TSC u 27. kolu Super lige

Utakmicama 27. kola od subote do ponedeljka nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije - fudbaleri Crvene zvezde gostuju IMT-u, dok će Partizan dočekati TSC.

Lider šampionata, ekipa Crvene zvezde će u nedelju od 17.00 u Loznici gostovati IMT-u i pokušaće da nastavi seriju pobeda. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 63 boda, dok je IMT na 11. poziciji sa 32 osvojena boda.

Fudbaleri Partizana će u subotu od 16.00 na stadionu u Humskoj dočekati TSC, predvođeni novim-starim trenerom Srđanom Blagojevićem, sa željom da prekinu niz od tri vezana poraza. Crno-beli su drugi na tabeli sa 53 boda, deset manje od Crvene zvezde, dok je TSC na 12. mestu sa 30 bodova.

Ova runda takmičenja u domaćem šampionatu počinje sutra od 13.00 kada će šestoplasirani Radnik u Surdulici ugostiti Javor koji je trenutno 13. tim na tabeli.

Sat vremena kasnije na teren stadiona Čair u Nišu izaći će fudbaleri Radničkog i subotičkog Spartaka. Radnički je deveti na tabeli sa 33 boda, dok je Spartak pretposlednji sa 18.

Pored duela IMT-a i Zvezde, u nedelju su na programu još tri utakmice – od 13.00 će Novi Pazar, dočekati Čukarički, od 16.00 će fudbaleri Železničara ugostiti Mladost, dok će se od 19.30 u Kragujevcu sastati Radnički 1932 i Vojvodina.

Ovo, 27. kolo Super lige Srbije završava se u ponedeljak kada će fudbaleri Napretka u Kruševcu dočekati ekipu OFK Beograda.

Parovi 27. kola Super lige Srbije:

Subota:

Radnik – Javor (13.00)

Radnički Niš – Spartak (14.00)

Partizan – TSC (16.00)

Nedelja:

Novi Pazar – Čukarički (13.00)

Železničar – Mladost (16.00)

IMT – Crvena zvezda (17.00)

Radnički 1923 – Vojvodina (19.30)

Ponedeljak:

Napredak – OFK Beograd (17.00)

