Zvezda na gostovanju pobedila Novi Pazar za plasman u polufinale Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Golove za pobedu Zvezde postigli su Nair Tiknizjan u 37. i Timi Maks Elšnik u 50. minutu.

Početak utakmice obeležili su navijački incidenti i bacanje baklji, zbog čega je meč prekinut na nekoliko minuta.

Nastavak utakmice doneo je veliku šansu Novom Pazaru, koji je u osmom minutu mogao do vođstva preko Jovana Marinkovića, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda.

Igru je zbog povrede u 17. minutu napustio fudbaler Zvezde Bruno Duarte, a posle udarca u glavu teren je u 35. minutu napustio i golman crveno-belih Mateus, koji je prevezen u bolnicu.

Njega je na golu zamenio debitant Vuk Draškić, a Zvezda je do vodećeg gola došla u 37. minutu kada je precizan udarac sa oko 25 metara uputio Tiknizjan.

Sudijska nadoknada prvog poluvremena trajala je devet minuta zbog prekida, a na pauzu se otišlo minimalnim vođstvom Zvezde.

Zvezda je za samo pet minuta igre u drugom delu meča stigla do drugog pogotka. Lopta je nakon auta ubačena u kazneni prostor Novog Pazara, gde se najbolje snašao Elšnik i povećao rezultat.

Incidenti na tribinama nastavili su se nakon drugog gola Zvezde, a zvanični spiker je upozorio navijače da meč može biti prekinut u svakom trenutku zbog rasističkog i političkog vređanja.

Utakmica je nastavljena, a do kraja duela nije bilo promene rezultata, pa je Zvezda, branilac titule u Kupu, izborila plasman među četiri najbolje ekipe.

U sredu su plasman u polufinale Kupa Srbije izborile ekipe Vojvodine, Jedinstva iz Uba i Grafičara.

(Beta)

