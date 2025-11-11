Zvezda na gostovanju poražena od Dubaija i prekinula niz od sedam vezanih pobeda u EL

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Dubaija sa 86:102 (21:29, 26:22, 18:18, 21:33), u utakmici 10. kola Evrolige.

Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi, dok je Dubai prekinuo niz od četiri vezana poraza u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Ebuka Izundu sa 16 poena, uz četiri skoka, Semi Odželej upisao je poen manje, uz četiri skoka i tri asistencije, a Donatas Motiejunas dodao je 12 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

Bolji od ostalih u Dubaiju bio je Kenan Kamenjaš sa 20 poena i devet skokova, Mekinli Rajt postigao je 18 poena, uz šest asistencija, srpski košarkaš Aleksa Avramović dodao je 17 poena, dok je Filip Petrušev upisao 13 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Dubai je tokom cele prve četvrtine bio u vođstvu. Zvezda je bila oslabljena neigranjem Čime Monekea, koji je meč u Dubaiju propustio zbog povrede prepone.

Domaći tim je tokom prve deonice kontrolisao rezultat, a u nekoliko navrata vodio je sa pet i šest poena razlike. U završnici Dubai je dobru igru „krunisao“ serijom 5:0, uz trojku Avramovića za vođstvo 21:29.

Zvezda je na početku druge deonice uhvatila priključak, a posle dva i po minuta igre trojkom Nikole Kalinića crveno-beli dolaze i do prvog vođstva – 32:31.

Beogradski tim je nastavio u istom ritmu i nakon pet minuta igre u drugoj četvrtini vodio sa 38:34, nakon trojke Ognjena Dobrića.

U drugom delu druge četvrtine Dubai ja zaigrao bolje i vratio prednost na svoju stranu.

Na minut i 15 sekundi pre kraja prvog poluvremena Dubai je trojkom Davisa Bertansa poveo sa 45:51, da bi Zvezda u poslednjem napadu smanjila poenima Izundua (47:51).

Dubai je tokom treće četvrtine kontrolisao rezultat. Poenima Kamenjaša Dubai je posle tri i po minuta u drugom poluvremenu stigao do prvog dvocifrenog vođstva (47:58).

U nastavku su još dva puta vodili dvocifrenom razlikom, a Zvezda je u završnici smanjivala zaostatak.

Crveno-beli su u završnici bili precizni sa linije za slobodna bacanja, čime su prišli na samo dva poena razlike, ali je Dubai uspeo da treću deonicu završi vođstvom 65:69.

Do nove dvocifrene prednosti Dubai dolazi posle četiri minuta igre u poslednjoj deonici, kada je Dvejn Bejkon poenima iz kontre doveo svoj tim do plus 10 (73:83).

Zbog povrede zgloba Zvezda je četiri i po minuta pre kraja meča ostala bez Izundua.

U narednom napadu Dubai je poenima Bejkona povećao na 75:90, da bi do kraja meča bez većih problema sačuvali prednost.

Crveno-beli imaju učinak od sedam pobeda i tri poraza u Evroligi, dok je Dubai upisao četvrtu pobedu, uz šest poraza.

Zvezda u četvrtak dočekuje Monako, a Dubai dan kasnije dočekuje Žalgiris.

(Beta)

