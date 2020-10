Zvezda pala u završnici, prva pobeda Himkija

Košarkaši Crvne zvezde izgubili su večeras u gostima od Himkija sa 77:83 (22:19, 18:25, 17:14, 20:25), u utakmici šestog kola Evrolige.

Zvezda posle pet odigranih mečeva ima skor od dve pobede i tri poraza, dok je Himki upisao prvi trijumf od početka sezone.

Najefikasniji u redovima Zvezde bio je Džordan Lojd sa 18 poena, Džoni O’Brajant je dodao 14, dok je Kori Volden postigao 11 poena.

Himki je do pobede vodio Erik Mekolum sa 23 poena, Aleksej Šved je ubacio 15, a Miki Džordan 11 poena.

Himki je na početku meča poveo sa 8:1, ali je Zvezda nakon trojki Voldena i Lazića preokrenula na 14:13. Crveno-beli su zadržali prednost do kraja prve četvrtine i prvi odmor otišli su sa tri poena prednosti – 22:19.

U nastavku je vidjena rezultatska „klakcalica“. Nijedan tim nije uspeo da se odlepi i povede sa više od pet poena razlike sve do dva i po minuta pre kraja meča kada je Himki nakon dve vezane trojke Mekoluma stigao do velikih 11 poena prednosti (77:66) i sačuvao je tu prednost do kraja.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom kolu gostovati Bajernu u Minhenu, dok će Himki u goste Fenerbahčeu.

(Beta)

