Zvezda: Partizanu smetaju VAR i sudije, ali Bjeković ne

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda uključio se u „razmenu saopštenja“ i poručio da nije želeo da se oglašava do danas, uprkos tome što već tri meseci, kako se navodi, trpi iživljavanje sudijske organizacije.

Međutim, posle trećg oglašavanja za 24 časa ljudi iz Partizana odlučili smo da razotkrijemo njihove laži i da javnosti kažemo istinu, kažu sa Marakane.

„Partizan po već oprobanoj matrici, iz sopstvene nemoći pokušava sebe da predstavi kao žrtvu i na taj način da opravda rezultatske neuspehe jer nam već šestu sezonu za redom gleda u leđa. Oni pokušavaju da budu kadije, i da tuže i da sude, sve znaju, ali nikoga ne mogu da pobede na terenu pošteno i potreban im je alibi za njihove navijače“, navodi se u saopštenju.

Ali krenimo redom. Znaju da nije penal koji je napravio Belić, iako i najzagriženiji ljubitelji njihovog kluba otvoreno kažu da je bio penal za vođstvo Javora od 0:2. Broje minute u Nišu, samo ne broje koliko je trajao prekid zbog gledanja VAR-a u 90. minutu. A prekid je trajao puna tri minuta od 90. do 93. Međutim, na to su slepi. Za njih bi bilo u redu da je u 94. minutu meč prekinut. Jer – tako im odgovara, podsećaju iz Zvezde.

„To su pravila koja oni sami pišu. Kada oni u Nišu dobiju nepostojeći penal u 97. minutu, onda problema nema. Sve je u najboljem redu. Kada u Novom Sadu postignu gol u 97. minutu, to je naravno trebalo tako da bude, bez obzira što je bio faul pre njihovog gola. Kada im u Kragujevcu sudija progleda kroz prste i ne dodeli Joviću drugi žuti karton, pa opet pobede u finišu to im ne smeta“.

„Kažu ne valja im VAR. Mada im je bio dobar kada im je dosudio penal u Surdulici, a bio faul Rikarda pre toga. Valjao im je i kada ih je spasao u derbiju odlukom da se dosudi tragikomičan penal koji je najsramniji penal u istoriji derbija. Tada, da je pravde, trebalo je da bude plus 10 u bodovima za Crvenu zvezdu, ali smo ćutali i bili dostojanstveni. Ali očigledno da ne treba ćutati jer oni nastavljaju da obmanjuju javnost“

VAR im odgovara kada procenjuje gol Napretka iz očajnog ugla i naravno vidi da lopta nije prešla liniju. Kada im da smešan penal protiv Vojvodine i kada igrač Vojvodine bude isključen u prvom delu. Gde je VAR da kaže da je protiv Čukaričkog nepravilno izveden prekršaj? Nema ga. Gde je VAR da kaže da je penal za Zvezdu u derbiju posle faula nad Pešićem na početku utakmice. Nema ga. Tada je sve u redu sa VAR sobom. Naročito kada u njoj (protiv Napretka) sedi rođeni brat Danila Grujića koji je sada zaposlen u Partizanu kao čovek zaduzen za sudije, konstatuju iz Zvezde.

„Isti taj, brat Danila Grujića je dva puta uzastopno bio pomoćnik na Partizanovim utakmicama i tada im je predsednik sudijske komisije bio dobar. Nisu ga smenjivali. Ali zanimljivo je da u svemu brane lik i delo Nenada Bjekovića. On nije kriv. On im je potreban jer znaju da će uraditi sve da pomogne Partizanu. Da će im pomoći i kada posle 3:1 protiv Javora na svom terenu ne budu mogli da sačuvaju prednost, pa će biti penal kao u Nišu. Znaju da će im pomoći da ne prime gol u 90. minutu kao protiv Radničkog u Sremskoj Mitrovici. Da im neće isključivati igrače ma kako oni startovali na rivala. Ali to im nije ni važno, to je za njih pokazatelj dobre forme“

Međutim, na Bjekovića se neć žaliti. On nije problem. Problem je sudija jer im nije pomogao da nekako prežive Javor, kao što su preživeli Napredak i pričaju o dobroj formi. Problem je Javor koji je rekao ono što svi znamo, da su do te mere navikli na sudijsku pomoć da kada jednom ona izostane oni se nađu u čudu, isttiču iz Zvezde.

„Da ima i malo poštenja u FS S, u Bjekovićuu i Filipoviću lično, sami bi se pomerili sa svojih funkcija. Da ima i malo poštenja Crvena zvezda danas ne bi imala sedam bodova prednosti već 17“.

I zbog svega toga ajde da budemo pošteni i konkretni: Problem je u Nenadu Bjekoviću i njemu sličnima koji žele i dalje da kreiraju Savez kome će jedina svrha biti da pomaže Partizanu.

„Nemoguće je da sve ne valja u FS S, po rečima iz Humske, osim Bjekovića koji je spas za srpski fudbal. To govori koliko je on čovek jednog kluba. I zato taj čovek ne može da vodi Savez. Naš klub ga ne želi i neće dozvoliti da se bilo kakvim spinovima skrene pažnja sa očigledne činjenice da je Nenad Bjeković čovek Partizana čiji je jedini cilj da se zaustavi Crvena zvezda“, zaključuje se u saopštenju crveno-belih.

(Tanjug)

