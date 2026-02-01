Zvezda pobedila Čukarički i preuzela prvo mesto na tabeli Super lige Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostovanju ekipu Čukaričkog sa 3:1, u utakmici 21. kola Super lige Srbije.

Zvezda je do vođstva došla u 11. minutu, kada je precizan sa penala bio Bruno Duarte.

Isti igrač u strelce se upisao i u 32. minutu, da bi Čukarički smanjio rezultat u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena preko Abubakara Sisea.

Zvezda je pobedu potvrdila pogotkom Rodrigaa u 79. minutu.

Crveno-beli su iskoristili remi Partizana i Radničkog iz Niša (0:0) i preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije. Zvezda vodi sa 48 bodova, dok drugoplasirani Partizan ima bod zaostatka.

Čukarički na šestom mestu ima 30 bodova.

U narednom kolu Zvezda dočekuje Novi Pazar, a Čukarički gostuje OFK Beogradu.

Vojvodina je u Bačkoj Topoli savladala TSC sa 2:0.

Golove za novosadski tim postigli su Aleksa Vukanović u 41. i Milan Kolarević u 67. minutu.

TSC je mogao da smanji rezultat u 75. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Saša Jovanović.

Vojvodina na trećem mestu Super lige ima 43 boda, a TSC je 11. sa 24 boda.

U sledećem kolu Vojvodina dočekuje Mladost, dok TSC gostuje Javoru.

(Beta)

