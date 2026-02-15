Zvezda pobedila Igokeu u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u beogradskoj "Hali sportova Ranko Žeravica" ekipu Igokee sa 94:84 (27:21, 20:27, 26:22, 21:14), u utakmici prvog kola plej-ofa ABA lige.

Najefikasniji u beogradskoj ekipi bio je Džared Batler sa 18 poena, uz četiri asistencije, dok su po 13 poena postigli Semi Odželej (pet skokova) i Stefan Miljenović (tri skoka).

U ekipi iz Laktaša bolji od ostalih je bio Nejt Pjer-Luis sa 19 poena, uz tri asistencije, a Dragan Milosavljević (tri skoka) i Ahmad Rori (osam asistencija) su dodali po 11 poena.

Zvezda je u prvom poluvremenu najveću prednost imala u završnici prve četvrtine, kada je povela sa 27:18.

U drugoj deonici timovi su se smenjivali u vođstvu, a na veliki odmor Igokea je otišla prednošću od jednog poena razlike (47:48).

I u trećoj četvrtini nijedan klub nije napravio veću prednost, a Zvezda je na kraju tog perioda vodila sa plus tri (73:70).

Zvezda je pitanje pobednika rešila na polovini četvrte deonice, kada je serijom 14:0 povela sa 87:72, a zatim sačuvala prednost do kraja duela.

Crveno-beli u ukupnom skoru zauzimaju treće mesto sa 13 pobeda i četiri poraza, a Igokea na pretposlednjem, sedmom mestu, ima skor 8/9.

U narednom kolu Zvezda gostuje Klužu, dok Igokea u Podgorici igra protiv Budućnosti.

(Beta)

