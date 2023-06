Zvezda pobedila Partizan i izborila majstoricu u finalu ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde izjednačili su na 2:2 u finalnoj serijii ABA lige, pošto su večeras na svom terenu pobedili Partizan sa 68:56 (20:13, 12:11, 17:15, 19:17).

Zvezdu je do pobede u hali „Aleksandar Nikolić“ vodio Fakundo Kampaco sa 21 poenom, uz po četiri skoka i asistencije, Ognjen Dobrić je upisao 14 poena i sedam skokova, dok je Filip Petrušev postigao 10 poena.

U ekipi Partizana bolji od ostalih je bio Dante Eksum sa 12 poena i 10 skokova, a po 10 poena su postigli Kevin Panter i Aleksa Avramović.

Partizan je bolje ušao u meč i, uz trojke Avramovića i Ledeja (Zek), poveo sa 12:6 na pet i po minuta pre kraja prve deonice. Od tog trenutka, Zvezda je preuzela kontrolu nad utakmicom, iskoristila je svaku grešku crno-belih i serijom 14:1 završila prvu četvrtinu za vođstvo 20:13.

„Prazni“ minuti Partizana od polovine prve deonice, zamenili su „prazni“ minuti Zvezde u prvoj polovine druge četvrtine, pa su crno-beli serijom 7:0 stigli do izjednačenja (20:20). Usledile su potom greške i veliki promašaji na obe strane, pre nego što je Zvezda ponovo preuzela kontrolu u finišu prvog poluvremena i taj deo igre „zatvorila“ serijom 7:0 za maksimalnih plus osam na poluvremenu – 32:24.

Izabranici Duška Ivanovića su na početku treće deonice, predvođeni Dobrićem, stigli i do prve dvocifrene prednosti (37:26). Imali su potom i plus 17 (49:32), ali je Partizan poenima Ledeja, Lesora (Matijas) i na kraju trojkom Avramovića pred poslednji odmor prišao na deset poena zaostatka – 49:39.

Partizan je serijom 8:0 do sredine poslednje četvrtine stigao na minus pet (54:49), ali je to bilo sve što su izabranici Željka Obradovića uspeli da urade. Zvezda je do kraja sačuvala prednost, trojkom Kampaca na dva minuta pre kraja je praktično stavila tačku na ovaj meč i tako obezbedila majstoricu.

Odlučujuća, peta utakmica finala na programu je u četvrtak od 20.00, a domaćin će biti Partizan.

(Beta)

