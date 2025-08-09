Zvezda pobedila TSC, remi Spartaka i Mladosti

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu TSC 1:0, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.
Jedini gol postigao je Aleksandar Katai u 32. minutu.
Zvezda je prva na tabeli sa devet bodova iz tri utakmice.
TSC je odigrao meč više, pretrpeo je prvi poraz i sa sedam bodova zauzima treće mesto, koliko ima i četvrtoplasirani Čukarički.
Fudbaleri Spartaka odigrali su na svom terenu u Subotici nerešeno 1:1 protiv Mladosti iz Lučana.
Spartak je poveo u 18. minutu golom Stefana Tomovića, a izjednačio je Nemanja Milojević u 51. minutu.
Ekipa iz Lučana utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je u 89. minutu crveni karton dobio Žarko Udovičić.
Večeras igraju još OFK Beograd – Vojvodina.
Ranije danas Radnik je u Surdulici pobedio Čukarički 3:1.
(Beta)
