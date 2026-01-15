Zvezda posle preokreta pobedila Milano u gostima u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju ekipu Milana sa 104:96 (27:25, 17:30, 26:27, 34:14), u utakmici 22. kola Evrolige.

Najefikasniji u pobedi Zvezde bio je Džordan Nvora sa 22 poena, uz četiri skoka, po 18 poena su postigli Čima Moneke (četiri skoka) i Džered Batler (tri asistencije), dok je Kodi Miler-Mekintajer upisao 15 poena, osam skokova i sedam asistencija.

U ekipi Milana najbolji učinak je imao Ševon Šilds sa 22 poena i četiri asistencije, Leandro Bolmaro je dodao 13 poena, a Džoš Nibo je upisao poen manje, uz pet uhvaćenih lopti.

Zvezda je dobro počela meč i posle dva i po minuta vodila sa 10:4. Usledila je serija Milana 12:2, da bi crveno-beli ubrzo vratili prednost na svoju stranu.

Beogradski tim je do kraja prve četvrtine sačuvao prednost i taj deo igre završio rezultatom 27:25.

Cela druga četvrtina protekla je u vođstvu Milana, koji je minut i po pre kraja trojkom Armoni Bruksa poveo sa plus 12 (40:52).

Na poluvreme se otišlo rezultatom 44:55 za italijanski tim, koji je u trećoj četvrtini bio bolji rival.

Zvezda je dva i po minuta pre kraja treće deonice posle slobodnih bacanja Semija Odželeja prišla na 67:73, ali je domaći tim odmah odgovorio serijom 7:0.

Milano je u poslednju četvrtinu ušao sa prednošću 70:82, ali je već posle dva minuta igre Zvezda ponovo došla do minus šest (77:83) trojkom Jaga dos Santosa.

Crveno-beli su u dobrom ritmu nastavili i uz koš i faul Batlera prišli na samo poen zaostatka (82:83), da bi u sledećem napadu isti igrač trojkom doveo Zvezdu u vođstvo 85:83.

U narednim minutima igralo se koš za koš, a prva je do osetnije prednosti došla Zvezda, koja je dva minuta i 17 sekundi pre kraja povela sa 96:91.

Posle zakucavanja Milera-Mekintajera Zvezda je povela sa 98:92, da bi u narednom napadu Marko Gudurić trojkom smanjio zaostatak italijanskog tima.

Važne poene u narednom napadu postigao je Moneke, a Zvezda je zatim u penal završnici sačuvala prednost i prekinula niz od dva uzastopna poraza u Evroligi.

Zvezda zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 10 poraza, dok je Milano 11. sa polovičnim učinkom nakon 22 utakmice.

Zvezda u narednom kolu gostuje Monaku, a Milano gostuje Real Madridu.

(Beta)

