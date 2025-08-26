Zvezda posle remija sa Pafosom ostala bez plasmana u Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su večeras u revanšu plej-ofa u Limasolu odigrali nerešeno 1:1 sa kiparskim Pafosom.

Zvezda je u prvom meču u Beogradu poražena sa 1:2.

Crveno-beli su u revanšu poveli pogotkom Mirka Ivanića u 60. minutu, dok je domaći tim izjednačio preko Žaže u 89. minutu.

Zvezda takmičenje nastavlja u Ligi Evropa, a žreb je na programu u petak od 13.00. Dan ranije od 18.00 na programu je žreb za Ligu šampiona.

Zvezda je u prvom poluvremenu pokušavala da postigne gol, ali je konkretniji bio kiparski šampion.

Golman Zvezde Mateus u nekoliko navrata spasavao je crveno-bele, a najbolju priliku Pafos je imao u 34. minutu, kada je udarac glavom Andersona Silve zaustavio čuvar mreže beogradskog tima.

Zvezda je prvi šut u okvir gola uputila u poslednjim sekundama prvog poluvremena, kada je iz daljine pokušao Bruno Duarte, ali je bez većih problema intervenciju zabeležio golman Neofitos Mihail.

Srpski šampion je odmah na početku drugog dela imao priliku za vođstvo, kada je posle kornera glavom šutirao Veljko Milosavljević, a lopta završila preko gola.

U igru je za crveno-bele u 56. minutu ušao i bivši napadač milanskog Intera Marko Arnautović.

Četiri minuta kasnije Zvezda stiže do vođstva. U akciji su učestvovali Jung Vu Seul i Šerif Endiaje, a udarac je sa 15-ak metara uputio Mirko Ivanić.

Lopta je na putu ka golu udarila Derika Lukasena i završila u mreži domaćeg tima.

Beogradska ekipa je nastavila sa napadima, a blizu drugog pogotka bila je u 67. minutu, kada je loptu sa gol linije izbacio igrač Pafosa Ivan Šunjić.

Zvezda je do pogotka mogla i u 76. minutu, ali je udarac iz blizine Naira Tiknizjana izblokiran.

Prvu ozbiljniju priliku u nastavku domaći tim je imao u 83. minutu, kada je posle duplog pasa sa Monsom Basuaminom pred gol Zvezde izašao Bruno, ali je šutirao pored gola.

Kiparski tim je šest minuta kasnije stigao do izjednačenja. Pepe je izveo slobodan udarac, a Žaža je neometan u šesnaestercu šutirao i savladao golmana Zvezde Mateusa.

Crveno-beli su u devetom minutu nadoknade mogli do novog vođstva, ali je udarac Nemanje Radonjića izblokiran.

