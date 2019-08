Zvezda predstavila trojicu Amerikanaca: Želimo trofeje

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je danas na Malom Kalemegdanu trojicu pojačanja – Amerikance Džejmsa Gista, Derika i Lorenca Brauna.

Derik Braun istako je da je veoma sreća što je došao u klub koji ima veliku tradiciju i u kom će nositi dres sa brojem 1.

„Srećan sam što sam ovde i što ću igrati za tim velike tradicije. Uzbuđen sam i što cu igrati za sjajne navijače, igrao sam protiv njih, a sada sam na istoj strani sa njima i srećan sam zbog toga. Moj primarni razlog za dolazak ovde su upravo navijači. To su najbolji navijaci koje sam ikada video’’, rekao je Braun na predstavljanju na Malom Kalemegdanu.

Braun ima iskustvo igranja u Evoligi, ali u NBA, ali prošle sezone nije nastupao u takmičarskim utakmicama.

’’Nisam igrao prethodne sezone, ali mislim da znamo iz sezona pre toga šta mogu na terenu. Videćemo kako će to izgledati naredne sezone’’.

Krilni centar Džejms Gist posle sedam sezona u dresu Panatinaikosa obukao crveno-beli dres sa brojem 15.

’’Uzbuđen što sam ovde. Poznajem tradiciju kluba i srećan sam što sam u Beogradu i što ću nositi dres Crvene zvezde. Spreman sam da radim vredno i jedva čekam narednu sezonu. Razlog zašto sam došao je prilika da igram na najvišem nivou u Evropi i da se borim za trofeje. Igram košarku ne samo da bih igrao i zabavljao se, već i da osvajam pehare. To je najveći razlog zašto sam ovde’’, rekao je Gist.

On je svojevremno igrao za begradski Partizan, pa je upitan kakve utakmice očekuje sa crno-belima.

„Bio sam u različitim situacijama od kada sam počeo da igram košarku i imao sam priliku da igram najveće derbije u Evropi. U dresu Fenerbahčea sam igrao protiv Galatasaraja, zatim Olimpijakos – Panatinaikos…. Ovde je to Crvena zvezda – Partizan čije rivalstvo u potpunosti razumem. Tu je mnogo naboja i velika energija dolazi sa tribina. Nisu to utakmice sa kojima se nisam suočavao’’, istakao je Gist.

Vlasnik šampionskog prstena NBA lige sa Toronto Reptorsima, MVP razvojne NBA lige Lorenco Braun zadužio je crveno-beli dres sa brojem 4 , koji će nositi u svoj prvoj sezoni u Evropi.

’’Ovo mi je prvi put da sam u Evropi. Gledao sam video klipove šta je Crvena zvezda radila prethodnih sezona. Jedva čekam da pocne nova sezona, pokušacemo da osvojimo sve i tome se unapred radujem. Razlog zašto sam ovde jeste mogućnost nastupanja na najvišem nivou i mogućnost osvajanja trofeja. Pokušaćemo da ih osvojimo sve’’, istakao je Braun.

Na pitanje koliko poznaje evropsku košarku rekao je:

„Iskreno ne znam šta tačno da očekujem. Sve što sam video bilo je na Jutjubu i sličnim mestima. Znam da je Crvena zvezda član Evrolige, a to je prvi nivo ispod NBA lige. Ovde sam da pobeđujem i trudiću se da to radim. To je sve što želim u ovom trenutku’’, zaključio je novi plejmejker Crvene zvezde.

(Tanjug)