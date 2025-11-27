Zvezda sa igračem manje pobedila FCSB u Ligi Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na stadionu „Rajko Mitić“ rumunsku ekipu FCSB (bivša Steaua) sa 1:0, u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

Pobednički gol za Zvezdu postigao je Bruno Duarte u 50. minutu.

Pre početka utakmice sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela uručio je treneru crveno-belih Vladanu Milojeviću dres sa brojem 300, kao poklon za nedavni jubilej na klupi šampiona Srbije.

Zvezda je na početku meča imala inicijativu, a prvi udarac ka golu uputio je Marko Arnautović u petom minutu, ali je bio izblokiran.

Prvu pravu priliku crveno-beli su imali tri minuta kasnije, kada je sa ivice kaznenog prostora šutirao Mirko Ivanić, a njegov udarac brani golman Lukaš Zima.

U narednim minutima Zvezda nije napravila ozbiljniju šansu, a od 27. minuta domaći tim igra sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Frenklinu Tebu Učeni.

Učena je na protivničkoj polovini sprečio kontru rumunskog tima, tako što je rukom u lice udario Darijusa Olarua, što je bilo dovoljno da francuski sudija Žerom Brisar isključi fudbalera Zvezde.

Uprkos igraču manje Zvezda je i dalje imala inicijativu pred golom gostiju, a šansu da povede domaća ekipa propustila je u 43. minutu.

Arnautović je posle kontre sačuvao loptu i odložio do Duartea, koji je izašao pred gol gostiju i šutirao samo pored gola.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata, ali je početak drugog poluvremena doneo uzbuđenje na obe strane.

Zvezda je već u prvom minutu nastavka imala šansu, ali je udarac Naira Tiknizjana završio pored gola.

Minut kasnije gosti su imali najbolju priliku na meču, kada je sa ivice kaznenog prostora stativu pogodio Juri Čizoti.

Zvezda je u tom napadu gostiju uspela da se odbrani i da dva minuta kasnije povede. Loptu je pred gol poslao Jung Vu Seul, a najviši u skoku bio je Duarte.

Dva minuta kasnije crveno-beli su mogli i do drugog pogotka, kada je iz drugog plana do lopte došao Tomas Handel, ali njegov šut sa dvadesetak metara brani golman gostiju.

FCSB je blizu izjednačenja bio u 57. minutu, kada je pred gol Zvezde izašao David Mikulesku, a njegov udarac brani čuvar mreže domaćeg tima Mateus.

Priliku da potvrdi trijumf Zvezda je imala posle kontre u 75. minutu, kada je sam pred golmana Zimu izašao Ivanić, ali je i ovog puta češki golman sačuvao gol FCSB-a.

Do kraja meča rumunski tim je pokušavao da dođe do izjednačenja, dok je Zvezda iz kontri želela da ugrozi gol rivala.

Crveno-beli su u petom minutu nadoknade postigli i drugi pogodak, kada je Aleksandar Katai „lobovao“ golmana Zimu, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Promene rezultata do kraja nije bilo, a utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“ pratilo je 26.054 gledalaca.

Na tabeli Lige Evropa Zvezda zauzima 22. mesto sa sedam bodova, a FCSB na 31. poziciji ima tri boda.

Zvezda u narednom kolu, 11. decembra, gostuje ekipi Šturma iz Graca, dok FCSB dočekuje Fejenord.

