Zvezda se u suzama oprostila od Mihajlovića

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda emotivnom komemoracijom oprostio se danas od čuvenog fudbalera Siniše Mihajlovića, člana tima koji je 1991. godine osvojio Evropu i svet.

„Danas je težak dan za nas, jedan od najtežih u istoriji. Opraštamo se od brata, prijatelja, druga. Pamtićemo te kao veselog dečaka, otišao si prerano, ali si toliko učinio da će generacije tvojih potomaka biti ponosni što su tvoji. Ponosni smo što smo te imali ga prijatelja, što si bio deo Crvene zvezde. Ostalo mi je samo da se poklonim, neka ti je večna slava“, rekao je generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić.

Suze tokom govora nisu mogli da sakriju predsednik Zvezde Svetozar Mijailović, počasni predsednik Dragan Džajić, Ljupko Petrović, koji ga je prvo trenirao u Vojvodini, a potom u Zvezdi.

„Dragi Siniša prerano te je bolest otrgla od nas. Zahvalni smo što smo te imali u Zvezdi, što si ušao u galeriju zvezdaša koju su Zvezdu podigli. Hrastove obaraju, ali koren ostaje i traje. Ostajaće i trajaće i Sinišin dok je Zvezda i zvezdaša“, rekao je Mijailović.

„Nije voleo da gubi ni na treningu, pričao sam da ne ulazi u sukob s nekim, udariće nekog. Mnogo mi je žao, ostavio je veliko ime, za nas će ostati zauvek“, poručio je emotivno Džajić i ispričao kako je primetio njegov talenat tokom jednih priprema na Igmanu, dok je još Siniša igrao za Vojvodinu.

Petrović je istakao da je upoznao Sinišu još dok je bio u Osijeku.

„Znao sam ga iz Osijeka kao talentovanog mladog igrača. Iste godine je doprineo da Vojvodina bude šampion i nas dvojicu vežu samo uspesi. Ostvario i veće uspehe od mene, jer je postao i svetski šampion. Jedan od svih dobrih igrača je učesnik u mnogim utakmicama, slobodnih udaraca, prvi je strelac u Italiji, to će se pamtiti dugo“, rekao je kroz suze čuveni trener.

Nekadašnji saigrač i cimer Dragiša Binić rekao je da je Zvezda izgubila najmlađeg i najboljeg među njima.

„Ja sam izgubio i svog cimera, čoveka koji nije znao za poraz, koji je uvek hteo da pobedi, čoveka koji je činio sve do vrha do kog je Zvezda stigla. Došao iz malog grada u Zvezdu, nastavlja svoju karijeru i uradio je sve što sportista može da uradi. Bio je divan otac i sin, znao je da poštuje starije, držao je do sebe i nije verovao da može da izgubi. I dalje sam u neverici da smo izgubili takvog čoveka koji je samo želeo da pobedi. Uvek je bio vedrog duha i raspoložen. Uradio si mnogo za srpski fudbal, tek sada smo videli kakvog smo čoveka imali, ispoštovali su ga i na Mundijalu. Junaci ne umiru, nek ti je večna slava“, poručio je Binić.

Komemoraciji su prisustvovali brojni bivši asovi, saigrači, Stevan Dika Stojanovič, Dragiša Binić, Slobodan Marović, Goran Vasilijević, Ilija Najdoski, trener Ljupko Petrović, zatim nekadašnji fudbaleri Partizana Ivica Kralj, Gordan Petrić, Rade Zalad, ministar inostranih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i mnogi drugi.

Mihajlović je preminuo u petak u 54. godini od leukemije, a biće sahranjen sutra u Rimu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.