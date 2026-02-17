Zvezda suspendovala fudbalera Radonjića zbog neprofesionalnog ponašanja

Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja i on neće biti deo prvog tima do daljeg, saopštili su danas crveno-beli.

„Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde“, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.

Zvezda je navela se više neće oglašavati po tom pitanju i da stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Radonjićem i njegovim statusom u klubu.

Klub nije precizirao zbog čega je Radonjić suspendovan.

To je drugi put ove sezone da je Radonjić suspendovan, nakon što je kažnjen u novembru, ali se ubrzo vratio u ekipu.

(Beta)

