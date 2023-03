Zvezda traži suspenziju Lesora do kraja sezone

Košarkaši klub Crvena zvezda saopštio je danas da očekuje da ABA liga do kraja sezone suspenduje igrača Partizana Matijasa Lesora, nakon što je francuski centar na kraju „večitog“ derbija udario igrača gostiju Filipa Petruševa, i dodaju da ukoliko to ne bude slučaj liga možda neće biti završena.

„Suspenzijom košarkaša Partizana Matijasa Lesora do kraja sezone zbog udaranja pesnicama košarkaša Crvene zvezde Filipa Petruševa (a ne odgurivanja kako neki tvrde) i kaznama za ‘sjajnu atmosferu’ (disciplinski sudija) i ‘nikada bolje suđenje’ (komesar za suđenje) moraće da pokažu minimum digniteta i želje da očuvaju ovo takmičenje. Ili ga neće biti“, navodi se u saopštenju.

Košarkaši Partizana pobedili su u ponedeljak u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu sa 92:81, u utakmici 21. kola ABA lige.

Partizan je vodeći na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i dva poraza, a Zvezda je druga sa učinkom 17/3.

Zvezda u saopštenju dodaje da je cela utakmica „bila režirana“.

„Licemerne izjave trenera KK Partizan (Željko Obradović) nakon loše režirane predstave, samo su potvrda da je sve bilo režirano i unapred pripremljeno na sada već standardan način od ljudi koji su se okupili sa raznih strana i različitih miljea sa samo jednim ciljem – da pobede ne birajući sredstva i metode kako bi opravdali ogromna ulaganja u klub koji vode, ali milionske poreze klupske i lične nikako da plate!“, navodi se.

Crveno-beli ističu da očekuju da će liga imati snage da se izbori sa pritiscima, i kazni Lesora zbog nesportskog ponašanja.

„Očekujemo da će liga pokazati da ima snagu da se izbori sa ogromnim pristicima koji traju već godinu i po dana, od kada se ova interesna trojka koja zapravo vodi klub kompletirala, jer u suprotnom – ova liga se sa ovakvim predstavama neće završiti!“, dodaje se u saopštenju.

Iz Zvezde navode da „dugo ćute na prostačko ponašanje nekolicine ljudi“.

„Od tužakanja Evroligi što je posebna (samo njihova) sramota, do skandiranja i uvreda na račun svih u klubu i na utakmicama u kojima KK Crvena zvezda uopšte nije bio akter. Ta atmosfera je postala normalna i ne sankcioniše se od strane ABA lige?“, dodaje se.

„Nismo se oglašavali nakon uvredljivih pesama sa megafonima, prostačkog ponašanja pojedinih igrača KK Partizan prošle sezone, ali i sramnih slika istog tog Matijasa Lesora sa reprezentativcima Republike Srbije, pa i udaranja Fakunda Kampaca u Nišu… Zato je valjda i normalno da njegov naredni korak bude i fizički napad na pojedine igrače Crvene zvezde uličarsko ponašanje na terenu?“, ističe se u saopštenju.

Zvezda u saopštenju navodi da je svesna pritiska kojem su izloženi predstavnici ABA lige, koji se ogleda i u „delegiranju sudija, a po potrebi i sudijskim kriterijumom“.

„Oni dobro znaju ko im time preti, a znamo i mi“, dodaje se.

Iz Zvezde poručuju da će tražiti i ekspertizu suđenja na „večitom“ derbiju.

„KK Crvena zvezda će zahtevati i ekspertizu za nekoga ‘nikad boljeg suđenja’ jer je po našem mišljenju ono bilo nikada gore o čemu govore činjenice, brojke, i situacije u kojima je najbolji akter ove utakmice bukvalo izbačen sa terena. Ako takav status ima jedan od najboljih bekova sveta, koji igrač će želeti da dođe u ovu ligu i da bude marioneta u režiranim predstavama u kojima mora da pobedi jedan čovek?“, navodi se.

Predstavnici crveno-belih su se osvrnuli i na navijačko skandiranje i vređanje od strane pristalica Partizana.

„Konačno pominjanje ‘sjajnog ambijenta’ u kome se vređaju svi članovi uprave KK Crvena zvezda i predsednik države (valjda zato što im je obezbedio budžet i omogućio sredstva za specijalnu pozivnicu za Evroligu, koju na terenu nisu ni zaslužili) napravljena je atmosfera u kojoj je normalno da jedan tim nema ravnopravan tretman na terenu, ali i da se igra utakmica u ambijentu zbog koga se KK Crvena zvezda prazni hala posle prvog upozorenja uz poziv na propozicije, koje za druge ne važe!“, ističe se u saopštenju.

Iz kluba pozivaju ABA ligu „da hitno vrati takmičenje u regularne okvire“.

„Neregularnom završnicom utakmice 20. kola u Splitu (Split – Partizan) na koju je morala da reaguje ova liga je već neregularna. Svim dešavanjima u ponedeljak u Beogradu, ona samo tone još dublje“, dodaje se.

„Ukoliko ne bude tako, već moramo da budemo ‘sklonjeni u stranu’ i to na silu zbog pomenute interesne grupe, onda makar neka skupe hrabrost i neka to javno kažu. Jer ova liga je napravljena 2000. godine, ne zbog pojedinaca već zbog svih klubova koji u njoj učestvuju i koji su njeni vlasnici. To svakako nije trener KK Partizan“, poručuje se.

Zvezda navodi da od ABA lige traži samo „ravnopravne uslove“.

„Trenutno ih nemamo i to je svakome jasno. Ovo nije liga Željka Obradovića, niti svojevrsni ‘metalni kup’ – već liga svih klubova koji su je napravili. I tako će i ostati – ili je neće ni biti“, zaključuje se.

(Beta)

