Zvezda u Gracu bolja od Šturma za treću vezanu pobedu u Ligi Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostovanju Šturm iz Graca sa 1:0, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

Pobednički gol za crveno-bele postigao je Mirko Ivanić u 55. minutu.

U startnoj postavi Zvezde našao se napadač austrijske reprezentacije Marko Arnautović, čiji nastup je bio neizvestan zbog povrede.

Najbolje prilike u prvom poluvremenu viđene su u prvih pet minuta. Prvu šansu imao je domaći tim u trećem minutu, kada je sam pred gol Zvezde izašao Sedi Džata, ali njegov udarac završava pored gola.

Zvezda je prvi udarac u okvir gola imala dva minuta kasnije nakon kontranapada. U kaznenom prostoru šutirao je Timi Maks Elšnik, ali je njegov udarac zaustavio golman Šturma Oliver Kristensen.

Novu šansu crveno-beli su imali nakon kornera u šestom minutu, kada je glavom preko gola šutirao Arnautović.

U 12. minutu Zvezda je dobila priliku da izvede slobodan udarac sa ivice kaznenog prostora, ali je šut Milsona izblokirao „živi zid“ Šturma.

Šturm je blizu pogotka bio u 34. minutu, kada je nakon auta najviši u skoku bio kapiten Jon Gorenc Stanković, ali je loptu uhvatio golman Zvezde Mateus.

U 40. minutu fudbaler Šturma Džata ostao je sam pred golmanom Mateusom, da bi u poslednjem trenutku reagovao odbrambeni igrač Zvezde Rodrigao i klizećim startom izbacio loptu u korner.

Minut kasnije, nakon kornera lopta dolazi do Emira Karića, a njegov volej udarac završava pored gola crveno-belih.

Početak drugog poluvremena doneo je i prvu izmenu u ekipi Zvezde. Zbog problema sa povredom teren je napustio Arnautović, a u igru je ušao Bruno Duarte.

Upravo je Duarte imao šansu u 48. minutu, kada je pokušao iz blizine, ali lopta završava pored gola.

Zvezda je u 52. minutu mogla do vođstva, ali je gol Naira Tiknizjana nakon reakcije iz VAR sobe poništen zbog ofsajda Duartea na početku akcije.

Tri minuta kasnije crveno-beli ipak stižu do prednosti. Korner je izveo Elšnik, a najviši u skoku bio je Ivanić, koji loptu šalje u mrežu Šturma.

U 68. minutu poljski sudija Damjan Silvestrzak dosudio je penal za Šturm, nakon što je Milson u kaznenom prostoru Zvezde oborio igrača domaćeg tima Timija Horvata.

Silvestrzak je dva minuta kasnije poništio svoju odluku, nakon gledanja VAR snimka. Na početku akcije Horvat je odgurnuo igrača Zvezde Tomasa Handela, posle čega je započeo kontru svog tima.

Šturm je u nastavku pokušavao da dođe do boda, ali rezultat je ostao nepromenjen.

Zvezda se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli Lige Evropa sa 10 bodova, dok je Šturm 28. sa četiri boda.

Liga Evropa se nastavlja 22. januara, a do kraja ligaškog dela ostala su još dva kola. Naredni meč Zvezda igra na gostovanju protiv Malmea, dok Šturm gostuje Fejenordu u Roterdamu.

