Zvezda u Minhenu poražena od Bajerna u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Minhenu od ekipe Bajerna sa 88:97 (28:24, 27:26, 16:27, 17:20), u utakmici drugog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Džordan Nvora sa 27 poena, uz pet skokova, Kodi Miler-Mekintajer je postigao 18 poena, uz po četiri skoka i asistencije, Čima Moneke je upisao 15 poena i šest uhvaćenih lopti, a Tajson Karter je dodao 13 poena.

Andreas Obst vodio je Bajern do pobede sa 31 poenom, Oskar da Silva je dodao 12 poena, uz četiri skoka, Ajzea Majk je postigao 11 poena, uz po četiri skoka i asistencije, dok je srpski košarkaš Vladimir Lučić upisao 10 poena.

U dresu Bajerna u strelce se upisao i srpski igrač Stefan Jović, koji je zabeležio četiri poena i sedam asistencija.

Zvezda je tokom prve četvrtine imala odličan procenat šuta za tri poena (5/7), a Bajern je samo jednom imao prednost na svojoj strani (19:20).

Crveno-beli su prvu deonicu završili trojkom Milera-Mekintajera, a beogradski tim je u istom šuterskom ritmu nastavio i na početku druge četvrtine.

Trojke su pogađali Kalinić i Miler-Mekintajer, koji je košem posle dva minuta igre u drugoj deonici doneo prednost Zvezdi od 36:28.

Na četiri minuta pre kraja prvog poluvremena trojku sa velike udaljenosti pogađa Karter za vođstvo beogradskog tima 41:33.

Gosti su vođeni podrškom velikog broja navijača i u nastavku druge četvrtine kontrolisali rezultat i na veliki odmor otišli sa plus pet (55:50).

Nakon poena Nvore Zvezda je u prvom minutu treće deonice došla do devet poena prednosti (59:50), da bi minut pre kraja četvrtine gubila sa 68:77.

Veliki problem za Zvezdu predstavljao je četvrti faul Monekea na polovini treće deonice, a Bajern je u nastavku to iskoristio i poenima Obsta i Majka stigao do preokreta.

Zvezda je do kraja treće četvrtine smanjila na 71:77, ali je Bajern odmah na početku poslednje deonice stigao do prve dvocifrene prednosti (81:71).

Posle odličnih prvih 20 minuta u kojima je Zvezda postigla 55 poena, u prvih 13 minuta drugog poluvremena Zvezda je postigla svega 17 poena.

Bajern je poenima Jovića na sedam minuta i 15 sekundi pre kraja poveo sa 72:86, dok je Zvezda minut kasnije postigla prvu trojku u drugom poluvremenu, kada je sa distance bio precizan Nvora.

Karter je na polovini poslednje četvrtine poenima iz kontranapada smanjio zaostatak na minus osam (78:86), ali je Bajern prelomio meč sa tri trojke Obsta.

Bajern ima skor 1/1, dok je Zvezda na učinku 0/2 u Evroligi.

Zvezda sledeći meč igra 10. oktobra na gostovanju prvaku Evrope Fenerbahčeu, dok Bajern istog dana dočekuje Žalgiris.

(Beta)

