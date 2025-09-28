Zvezda u nadoknadi do pobede nad Radničkim iz Kragujevca

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Radnički iz Kragujevca sa 2:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

Radnički je do vođstva došao u 21. minutu, kada se slovenački fudbaler Ester Sokler oslobodio odbrambenih igrača Zvezde i lako savladao golmana Mateusa.

Zvezda je od 44. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Brunu Duarteu, nakon što je napravio prekršaj nad Stefanom Petkovskim Cimbaljevićem.

Crveno-beli su uprkos igraču manje napadali, a prvu priliku za izjednačenje dobili su u 58. minutu, kada je dosuđen penal zbog igranja rukom Nikole Miličića.

Prilikom izvođenja penala fudbaler Zvezde Milson se okliznuo, a lopta je završila preko gola.

Zvezda je do izjednačenja ipak stigla u 90. minutu, kada je na asistenciju Marka Arnautovića precizan udarac uputio Stefan Leković.

Glavni sudija Stefan Jeknić produžio je drugo poluvreme za 17 minuta, a Zvezda je do preokreta došla u šestom minutu nadoknade, kada je kapiten crveno-belih Mirko Ivanić postigao 100. gol u dresu beogradskog kluba.

Ivanić je iskoristio odličan centaršut Jung Vu Seula, šutirao glavom, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Radničkog Danila Mitrovića.

Zvezda je tako nastavila niz bez poraza u prvenstvu na svom stadionu, koji traje od 18. aprila 2017. godine.

Crveno-beli na prvom mestu Super lige Srbije imaju 24 boda, uz dve utakmice manje, dok Radnički iz Kragujevca zauzima sedmo mesto sa 13 bodova.

U sledećem kolu Zvezda gostuje Napretku, a Radnički u Kragujevcu dočekuje OFK Beograd.

