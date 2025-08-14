Zvezda u ponedeljak počinje prodaju sezonskih ulaznica

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će prodaja sezonskih ulaznica početi u ponedeljak, 18. avgusta, a trajaće do 25. septembra.

Prodaja sezonskih ulaznica biće podeljena na tri faze, u prvoj fazi vlasnici ulaznica iz prethodne sezone imaće priliku da obnove ista mesta, a prodaja počinje u ponedeljak od 12.00.

Prva faza se završava 3. septembra, da bi sledećeg dana započela druga faza u kojoj je takođe moguća obnova sezonskih ulaznica, ali i promena mesta od preostalih dostupnih slobodnih sezonskih ulaznica.

Druga faza će trajati do 10. septembra, a zatim sledi poslednja faza u kojoj će se u slobodnoj prodaji naći sve dostupne sezonske ulaznice.

Sezonske ulaznice prodavaće se u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu (radnim danima od 12 do 20 časova, subotom od 10 do 16 časova), kao i putem nove internet platforme.

Cene ulaznica kreću se od 16.000 dinara za Nivo 400 u Beogradskoj areni (za vlasnike sezonskih ulaznica 2024/25.) do 1,300.000 dinara za Premijum I red za nove kupce.

U cenu su uračunate sve domaće utakmice Zvezde u Evroligi, izuzev meča 20. kola sa Valensijom (igra se u hali „Aleksandar Nikolić“), kao i svi domaći dueli u ABA ligi i srpskom prvenstvu.

Zvezda će novu sezonu početi 30. septembra domaćom evroligaškom utakmicom protiv Armanija iz Milana.

(Beta)

