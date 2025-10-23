Zvezda ubedljiva protiv Baskonije za četvrti uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradskoj areni ekipu Baskonije sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14), u utakmici šestog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena, uz četiri asistencije, poen manje je postigao Džordan Nvora, uz sedam skokova i šest asistencija, dok su po 12 poena upisali Čima Moneke (osam skokova) i Nikola Kalinić (četiri skoka).

U ekipi Baskonije bolji od ostalih je bio Timoti Luvavu sa 24 poena, uz tri uhvaćene lopte, a Hamidu Dijalo je zabeležio 12 poena i četiri skoka.

Tokom cele prve četvrtine Zvezda je bila u vođstvu, od početnih 5:0, pa sve do maksimalnih plus sedam u dva navrata (12:5, 14:7).

Prvi period igre obeležio je Nvora, koji je za crveno-bele postigao osam poena.

U završnici prve četvrtine Baskonija se rezultatski približila i imala nekoliko prilika za vođstvo.

Gosti su trojkom Luvavua na 16 sekundi pre kraja prve četvrtine prišli na jedan poen razlike (21:20), a upravo se tim rezultatom i završila prva deonica.

Baskonija je drugu deonicu počela trojkom Markisa Novela za vođstvo 21:23, ali je ubrzo usledila serija Zvezde od 5:0, uključujući i trojku Jaga dos Santosa.

Dobru igru gosti su „krunisali“ zakucavanjem Dijaloa za 26:30, na 5:46 minuta do kraja druge četvrtine.

Dva minuta kasnije poenima Matea Spanjola Baskonija je stigla i do plus šest (28:34), a Zvezda je odgovorila već u sledećem napadu trojkom Nvore.

Usledila je još jedna trojka Zvezde preko Kalinića (34:34), ali je Baskonija ubrzo sa tri uzastopne trojke vratila prednost na svoju stranu (38:43).

Zvezda je do kraja poenima Monekea smanjila na 40:43, a sa tim rezultatom se otišlo na veliki odmor.

Baskonija je u ranoj fazi treće deonice ušla u bonus, što je Zvezda iskoristila i posle tri i po minuta igre sa linije slobodnih bacanja stiže do prednosti od tri poena (53:50).

Trojkom Milera-Mekintajera Zvezda posle pet minuta igre dolazi do plus osam (60:52), a dva i po minuta kasnije prvu dvocifrenu prednost domaćem timu donosi Moneke sa linije slobodnih bacanja (62:52).

Zvezda je u završnici treće deonice sa pet uzastopnih poena Dos Santosa došla do vođstva 71:58, a u poslednju četvrtinu ulazi sa 14 poena razlike (72:58).

Crveno-beli su tokom poslednje četvrtine kontrolisali rezultat i bez većih problema zabeležili četvrti uzastopni trijumf u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Zvezda ima skor od četiri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Baskonija na poslednjem, 20. mestu ima svih šest poraza.

U sledećem kolu Evrolige dočekuje Asvel, a Baskonija na svom terenu igra protiv Dubaija.

(Beta)

