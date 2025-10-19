Zvezda ubedljiva protiv IMT-a, Spartak savladao niški Radnički u Super ligi

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu IMT-a sa 6:1, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.

Zvezda je do vođstva došla u 15. minutu golom Marka Arnautovića, a naredna dva pogotka u prvom poluvremenu postigao je kapiten crveno-belih Mirko Ivanić u 23. i 44. minutu.

Ivanić je het-trik zabeležio u 53. minutu, a zatim se u strelce za domaći tim upisao 17-godišnji Vasilije Kostov u 71. minutu.

Jedini pogodak za novobeogradski tim postigao je Aleksa Mitić u 79. minutu.

Konačnih 6:1 postavio je 16-godišnji Luka Zarić u 83. minutu, kojem je to bio prvi nastup u prvom timu Zvezde.

Zvezda se vratila na prvo mesto Super lige Srbije sa 30 bodova i ima dva boda više od drugoplasiranog Partizana, uz utakmicu manje.

IMT se nalazi na 12. mestu sa 13 bodova.

Zvezda u narednom kolu gostuje Radničkom u Nišu, dok IMT dočekuje OFK Beograd.

Spartak je u Subotici pobedio Radnički iz Niša sa 2:0.

Golove za domaći tim postigli su Kvaku Osei u 13. i Stefan Tomović u 15. minutu.

Radnički je u 52. minutu imao šansu da sa penala smanji zaostatak, ali je neprecizan bio Radivoj Bosić.

Spartak na 13. poziciji ima 12 bodova, a niški tim se nalazi na 14. mestu sa bodom manje.

U sledećem kolu Spartak gostuje Radniku u Surdulici.

(Beta)

