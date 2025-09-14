Zvezda ubedljiva protiv Železničara, TSC savladao Mladost u Super ligi

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Železničar iz Pančeva sa 7:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije, čime je obeležen 62. rođendan stadiona „Rajko Mitić“.

Zvezda je utakmicu otvorila het-trikom Aleksandra Kataija, koji je golove postigao u trećem, 19. (penal) i 40. minutu.

Do kraja prvog poluvremena gol za domaći klub postigao je Mirko Ivanić u 43. minutu, čime je stigao do 99. pogotka u dresu crveno-belih.

Železničar je smanjio rezultat u 63. minutu pogotkom Silvestera Džaspera.

Zvezda je u nastavku postigla još tri gola, a u strelce su se upisali Nemanja Radonjić u 71, Tomas Handel, koji je na debiju za crveno-bele gol postigao u 82. minutu, dok je konačan rezultat pet minuta kasnije postavio Vladimir Lučić.

Zvezda posle šest odigranih utakmica zauzima prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa maksimalnih 18 bodova, dok je Železničar četvrti sa 12 bodova iz osam utakmica.

Crveno-bele u sledećem kolu očekuje gostovanje Partizanu, a Železničar na svom terenu dočekuje OFK Beograd.

TSC je u Bačkoj Topoli pobedio Mladost iz Lučana sa 1:0.

Jedini gol postigao je Bogdan Petrović u 85. minutu.

TSC na šestom mestu ima 11 bodova, a Mladost zauzima 12. mesto sa sedam bodova.

Naredni meč TSC igra na gostovanju protiv Čukaričkog, dok Mladost dočekuje Javor.

