Zvezda zadovoljna radom skupštine ABA lige, povlači tužbe

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da izražava zadovoljstvo što je vanredna Skupština ABA lige održana uz prisustvo svih klubova.

Kako sde navodi, danas je održana vanredna Skupština ABA lige na inicijativu dosadašnjeg predsedavajućeg ABA lige i direktora KK Cibona Domagoja Čavlovića.

„KK Crvena zvezda izražava veliko zadovoljstvo što je sednica Skupštine održana uz prisustvo svih klubova ABA lige jtd i što je protekla u vrlo konstruktivnoj atmosferi u kojoj su se klubovi vratili principima na kojima je regionalna ABA liga jtd i nastala 2015.godine“, stoji u saopštenju crveno-belih.

Ističe se da je na vanrednoj sednici Skupštine usvojeno je i jednoglasno izglasano devet tačaka dnevnog reda, uključujući i one najvažnije, a to su vođenje lige od strane predsedništva u sastavu KK FMP, KK Mornar i KK Zadar (ovo telo će predsedavati ligom do njenog dogovorenog preoblikovanja koje se očekuje u septembru mesecu, što je utvrđeno i dogovoreno od strane svih klubova).

„Takođe, usvojeni su interni akti (Bylaws) lige (koji su od početka sezone usled neregulisanih odnosa u ligi imali oznaku „radno“), utvrđen je i status direktora i sportskog direktora ABA lige kojima je produžen ugovor do početka nove sezone, a definitivno je potvrđen status KK Primorska koji je istupio iz lige zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i Covid-19 protokol i pravilnik o radu sudijskog dela. S obzirom da je zaključno sa odlukama donetim na današnjoj sednici ispunjeno sve što je KK Crvena zvezda zahtevala u svojim tužbama pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, KK Crvena zvezda će povući svoje tužbe“, navodi se i dodaje:

„KK Crvena zvezda smatra da je ovakvom delovanjem i jedinstvom svih klubova i to pre završetka ligaškog dela sezone, ABA liga uspela u poslednjem trenutku da se vrati u pravne i zakonske okvire koji će joj omogućiti da funkcioniše u narednom periodu i do održavanja naredne, redovne Skupštine koju će zakazati Predsedništvo ABA lige“, zaključuje se u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

(Tanjug)

