Zvonimir Boban imenovan za novog predsednika Dinama iz Zagreba

Legendarni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban imenovan je na današnjoj skupštini kluba za predsednika Dinama iz Zagreba.

Prva skupština Dinama održana je danas, posle prvih demokratskih izbora u tom zagrebačkom klubu, a Boban je i zvanično imenovan za predsednika.

Pre tri dana na izborima je glasalo 7.512 članova, a jedina lista bila je Dinamovo proleće na čijem je čelu bio Boban. Lista je dobila 99 odsto glasova i od danas je preuzela upravaljanje klubom, prenela je Hina.

„Čestitam svim skupštinarima na izboru u Dinamu. Ovo je bio proces da dođemo do ovog momenta. Ponosan sam na sve, da budemo pravi u našem pravom klubu. Lepo vas je imati sve na okupu. Ovo je istorijska skupština zbog milion malih razloga“, rekao je Boban koji je zatim jednoglasno izabran za novog predsednika.

Za počasnog predsednika skupština je izabrala Velimira Zajeca.

Takođe, izglasan je i novi Nadzorni odbor, predsednik je Franjo Šušnjara, potpredsednik je Mislav Ante Omazić.

Boban je seniorsku karijeru počeo u Dinamu za koji je igrao od 1985. do 1991. godine. Odigrao je 121 utakmicu i postigao 41 gol.

On je 10 godina igrao za Milan, sa kojim je osvojio četiri šampionske titule u Seriji A, Ligu šampiona, tri Super kupa Italije i Super kup Evrope.

Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u Čileu, igrao je još za seniorski tim Jugoslavije, a od 1992. do 1999. godine nastupao je za Hrvatsku, sa kojom je bio treći na Svetskom prvenstvu 1998. godine.

(Beta)

