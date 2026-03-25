Globalni epicentar razvoja veštačke inteligencije postepeno se pomera ka Aziji

Globalni epicentar razvoja veštačke inteligencije (AI) postepeno se pomera iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država ka Aziji, navodi se u izveštaju koji je objavio Boao forum za Aziju, prenosi Sinhua.

„Oslanjajući se na brojno digitalno stanovništvo, raznovrsne ekosisteme primene i usklađene političke okvire, azijske ekonomije brzo prelaze iz uloge sledbenika u vodeće aktere u oblasti veštačke inteligencije“, navodi se u Godišnjem izveštaju o ekonomskim izgledima Azije i napretku integracija 2026.

Među vodećim zemljama, kako se ističe u izveštaju objavljenom 24. marta, Kina je postigla punu industrijsku zrelost duž čitavog lanca vrednosti i pokazala snažne kapacitete za primenu u velikim razmerama, dok Japan i Republika Koreja fokus stavljaju na visokotehnološku proizvodnju i industrijsku automatizaciju. Singapur, kao primer razvoja zasnovanog na primeni, ima ključnu ulogu u inovacijama upravljanja i funkcioniše kao centralna platforma.

Temeljni pokretači „inteligentnog uspona“ Azije su višestruki, uključujući ključnu institucionalnu podršku na nacionalnom nivou, snažnu povratnu spregu između „obima primene, generisanja podataka i iterativnog unapređenja“, koja je ubrzala industrijalizaciju, kao i duboku integraciju sa osnovnim industrijama, navodi se u izveštaju.

Izvozom tehnoloških rešenja i praktičnih iskustava u primeni, azijske ekonomije postepeno prelaze iz pasivnih preuzimalaca pravila u aktivne učesnike u njihovom oblikovanju i kreatore razvojnih pravaca, dodaje se u izveštaju.

Dalje se navodi da, oslanjajući se na komplementarne kapacitete u regionu, bogatstvo digitalnih scenarija primene i sistematski napredak u zajedničkim istraživanjima i koordinaciji politika, Azija ima jedinstvenu priliku da predvodi uspostavljanje „višecentrične, međusobno povezane i kolaborativne“ regionalne mreže inovacija u oblasti veštačke inteligencije.

„Takva mreža značajno bi povećala kolektivni uticaj regiona u globalnom lancu vrednosti veštačke inteligencije, inovacionom ekosistemu i međunarodnom diskursu o upravljanju“, zaključuje se u izveštaju.

(Beta)

