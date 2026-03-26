Istorijska presuda: Instagram i Jutjub odgovorni za zavisnost od društvenih mreža

Mlada žena izvojevala je do sada nezabeleženu sudsku pobedu nad tehnološkim gigantima u Americi – utvrđeno je da su Instagram i Jutjub (YouTube) odgovorni za njenu zavisnost od društvenih mreža, piše danas Bi-Bi-Si (BBC).

Porota suda u Los Anđelesu presudila je u korist ove žene koja je tužila kompaniju Meta, u čijem su vlasništvu Fejsbuk (Facebook), Instagram i Vocap (WhatsApp), kao i Gugla, u čijem je vlasništvu kanal Jutjub, tvrdeći da su oni odgovorni za njenu zavisnost od društvenih mreža još od detinjstva.

Porota je utvrdila da su Meta i Jutjub namerno izgradili zavisnost na platforme društvenih mreža koje su štetile mentalnom zdravlju dvadesetogodišnjakinje.

Žena, identifikovana kao Kejli, dobiće šest miliona dolara (pet miliona evra) odštete, a ova presuda mogla bi da utiče i na stotine sličnih slučajeva koji se sada vode pred američkim sudovima.

Meta i Gugl su odvojeno izjavili da se ne slažu sa presudom i da će se žaliti.

”Mentalno zdravlje mladih je izuzetno složeno i ne može da se poveže sa jednom aplikacijom“, rekli su iz Mete, čiji je vlasnik Mark Zakerberg.

Portparol kompanije Gugl je rekao da je „u ovom slučaju Jutjub pogrešno shvaćen“, navodi BBC na srpskom.

„Jutjub odgovorno izgrađena platforma za strimovanje, a ne sajt društvenih mreža“, rekao je portparol.

Porota je utvrdila da Kejli treba da dobije tri miliona dolara odštete i još tri miliona dolara kao kaznu kompanijama jer je utvrđeno da su Meta i Gugl „zlonamerno“ upravljale njihovim platformama.

Procenjuje se da će Meta platiti 70 odsto odštete, a Gugl preostalih 30 procenata.

(Beta)

