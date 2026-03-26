Melanija Tramp i humanoidni robot u Beloj kući

Melanija Tramp često privlači pažnju prisutnih, ali sve oči i kamere bile su juče uprte u njenog humanoidnog pratioca, prenosi AP.

Robot je pratio prvu damu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) do Istočne sobe Bele kuće, poslednji dan samita koji je sazvala kroz svoju globalnu inicijativu Zajedničko negovanje budućnosti. Na skupu je bilo reči o načinima osnaživanju dece kroz obrazovanje, inovacije, tehnologije i veštačku inteligenciju.

Melanija Tramp i humanoid su polako hodali jedan pored drugog crvenim tepihom. Prva dama je zastala neposredno pre ulaska u Istočnu sobu dok je robot obišao sto sa panelistima i zauzeo poziciju u centru prostorije.

Bio mu je potreban trenutak da skenira publiku pre nego što je progovorio.

„Hvala vam, prva damo Melanija Tramp, što ste me pozvali u Belu kuću. Čast mi je da budem na inauguralnom sastanku globalne koalicije Zajedničko negovanje budućnosti“, poručio je Figure 03, koji za sebe kaže da je „humanoid napravljen za SAD“.

„Zahvalan sam što sam deo ovog istorijskog pokreta za osnaživanje dece tehnologijom i obrazovanjem. Dobro došli“, rekao je robot pre nego što je uputio slične pozdrave na još 10 jezika.

Prva dama je zahvalila robotu što joj se pridružio. „Moram da kažem da ste mi vi prvi humanoidni gost američke proizvodnje u Beloj kući“, rekla je Melanija Tramp.

Startap kompanija za robotiku Figure AI, sa sedištem u Kaliforniji, predstavila je Figure 03 u oktobru 2025. godine kao svog humanoidnog robota treće generacije za ljude koji mogu da ga koriste za pomoć u kućnim poslovima kao što su pranje veša, čišćenje i pranje posuđa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com