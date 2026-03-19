Tesla pod istragom zbog autonomnih vozila, a priprema prodaju automobila bez volana i nožnih komandi

Federalni regulatori automobilske industrije u SAD su pooštrili istragu protiv kompanije Tesla pošto se nekoliko njenih automobila sudarilo dok su koristili funkciju autonomne vožnje, a njen izvršni direktor Ilon Mask se sprema da predstavi novi model - bez volana i bez nožnih komandi.

Nacionalna administracija SAD za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA) je u dopisu od 18. marta saopštila da ispituje devet nesreća u kojima softver za autonomnu vožnju nije uspeo da brzo upozori vozače da preuzmu kontrolu u magli i drugim lošim uslovima, jer kamere vozila nisu detektovale opasnosti na putu.

Dopis NHTSA signalizira da bi regulatorna istraga započeta 2024. godine zbog nesreća po lošoj vidljivosti sada mogla dovesti do mera koje predviđa zakon što može uključivati i povlačenje 3,2 miliona Teslinih vozila s puteva.

Akcije Tesle su pale za 3,2% na 380,30 dolara.

Pojačana regulatorna kontrola dolazi u trenutku kada Tesla pokušava da ubedi investitore da budućnost kompanije manje leži u prodaji automobila kojima prodaja pada, a više u tome da softver za autonomnu vožnju učini sveprisutnim.

Mask je rekao da će uskoro milione Teslinih automobila koji su već na putevima pretvoriti u taksije koje njihovi vlasnici mogu iznajmiti kada ih ne koriste.

Kao deo te tranzicije, Mask je rekao da će Tesla ove godine u nekoliko američkih gradova pokrenuti svoju uslugu robotaksija bez volana.

Takođe planira da pokrene proizvodnju svog Sajbertaksija bez volana i za nožnih komandi i prodaju kupcima već sledećeg meseca.

Kompanija Tesla nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Za razliku od drugih autonomnih vozila, Teslina vozila se oslanjaju isključivo na kamere da bi uočila probleme na putu. Takva vozila drugih proizvođača dopunjuju kamere svetlosnim radarom – laserskim lidarom, skupljom metodom koju je Mask odbacio kao nepotrebnu.

Istraga NHTSA o sudarima kada ima odsjaja sunca, prašine ili previše magle sada će preći na „inženjersku analizu“, dublji nivo ispitivanja.

Tesla je svoj softver za pomoć vozaču nazvala „Potpuna samostalna vožnja“ (Full Self-Driving – FSD), naziv za koji su automobilski stručnjaci i regulatori rekli da je obmanjujući jer vozači moraju da uvek drže pogled na putu i ​​da budu spremni da preuzmu kontrolu u bilo kojem trenutku. Kompanija je od tada promenila naziv u „Potpuna samostalna vožnja (Nadgledana)“ (Full Self-Driving (Supervised) ).

Od devet sudara koji su obuhvaćeni ispitivanjem, kompanija Tesla je rekla regulatorima da se tri ne bi dogodila sa novim nadogradnjama FSD-a putem interneta.

Tesla se suočava sa nekoliko drugih regulatornih istraga, uključujući jednu zbog svojih automobila opremljenih FSD-om koji su prolazili kroz crveno svetlo i drugu zbog potpuno elektronskih brava vrata koje su navodno otkazale tokom sudara, zarobljavajući putnike u vozilima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com