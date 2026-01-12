A. Ivanović: Istina o ubistvu mog strica Olivera kad padne vlast, slavlje u Informeru moralni slom

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) u Skupštini Srbije Aleksandar Ivanović izjavio je da ova vlast ne želi da se sazna istina o ubistvu lidera Srba sa Kosova Olivera Ivanovića počinjenom pre osam godina, 16. januara 2018.

U intervjuu za list Danas, Aleksndar Ivanović, koji je Oliverov bratanac, ocenio je i da je slika sa božićnog slavlja u redakciji Informera, gde ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić slavi sa pevačem, osuđenim ubicom, „slika dubokog moralnog i institucionalnog sloma“.

„Skoro osam godina Srbija nije uradila ništa da bi otkrila ko je i zašto ubio Olivera Ivanovića. To što nalogodavci još nisu poznati nije slučajnost, već politička odluka. Oliver Ivanović nije ubijen zato što je bio ‘neko sa severa Kosova’. Ubijen je jer je bio slobodan čovek u sistemu koji ne trpi slobodne ljude“, istakao je Aleksandar Ivanović.

Na konstataciju da je državni vrh svojevremeno obećavao da će ubice biti pronađene, on je odgovorio da „godinama slušamo da će ‘istina uskoro izaći'“.

„Istina nikada ne izlazi sama, neko mora da je pusti, a ova vlast to očigledno ne želi. Zašto? To ćemo videti tek kada oni više ne budu upravljali ovom državom“, rekao je Ivanović.

Govoreći o slavlju u Informeru ukazao je da „kada ministar policije peva i veseli se sa osuđenim ubicom, on ne šalje poruku estradi ili publici, on šalje poruku policajcima, tužiocima, sudijama i kriminalnom podzemlju“.

Ivanović je naveo da to „nije izolovan incident“.

„Pre samo nekoliko dana imali smo priliku da vidimo čoveka koji u ulozi nekakvog obezbeđenja zabranjuje novinarima ulazak u Pionirski park, u nesrećni Ćacilend, leglo kriminalaca, čime suštinski obezbeđuje neposrednu zonu Predsedništva Srbije. U pitanju je višestruki povratnik koji je osuđivan za razbojništvo, otmicu i silovanje“, rekao je Ivanović.

Ukazao je da se „očigledno vlast okružila takvim ljudima i da od njih pravi najveće lojaliste“.

„To je logičan ishod sistema u kojem su kriminal i politika isprepleteni. Kada se vlast oslanja na ljude iz sive i crne zone da čuvaju njenu moć i stabilnost, granice između države i podzemlja se brišu, a to onda direktno utiče na bezbednost građana“, upozorio je Ivanović.

(Beta)

